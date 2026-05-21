Des soldes tous les jours ? « Les détaillants de mode indépendants seront évincés du marché »

Les organisations d’entrepreneurs indépendants Unizo et Mode Unie déplorent les arrêts du Conseil d’État qui remettent en cause la législation belge sur les soldes : cette loi protège en effet les commerçants contre la concurrence des grandes chaînes. L’interdiction de vendre à perte est maintenue, soulignent-elles.

Protection contre la pression sur les prix

Les chaînes de mode ZEB, PointCarré et The Fashion Store, toutes trois filiales du groupe Colruyt, se réjouissent de l’annulation par le Conseil d’État des amendes administratives qui leur avaient été infligées pour avoir utilisé le terme « soldes » en dehors des périodes officielles de soldes. Cette interdiction est contraire aux règles européennes. Les chaînes bénéficient désormais d’une plus grande liberté commerciale : «Désormais, ce sera les soldes tous les jours », affirment-elles.