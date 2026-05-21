La marque de jeans Lee rachetée par Authentic Brands Group pour près d’un milliard

La marque américaine de jeans Lee change de propriétaire. Kontoor Brands, la société qui détient notamment Wrangler, cède Lee à Authentic Brands Group (ABG) pour un montant pouvant atteindre 1 milliard de dollars.

Un impact insuffisant

Avec la vente de Lee, Kontoor Brands franchit une étape importante dans son repositionnement. L’entreprise souhaite se concentrer sur ses moteurs de croissance que sont Wrangler et Helly Hansen, rachetés en 2025. « Nous voulons consacrer nos ressources là où nous pouvons avoir le plus d’impact », a déclaré un porte-parole de Kontoor. La vente de Lee s’inscrit dans cette logique : la marque affichait des performances moins bonnes que les autres marques du portefeuille.