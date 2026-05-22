Kiabi lance une campagne de recrutement en vue de l’ouverture de trois magasins en Belgique

Avec l’ouverture de trois nouveaux magasins dans les centres commerciaux Shopping Cora, la chaîne de mode française Kiabi accélère son expansion en Belgique. Le détaillant lance une campagne de recrutement pour attirer du personnel de magasin.

Nouvelle phase d’expansion

Kiabi avait déjà annoncé, à la fin de l’année dernière, l’ouverture d’au moins six magasins en Belgique : cinq d’entre eux sur d’anciens sites Cora, où la chaîne de mode disposait auparavant de shop-in-shops. Entre-temps, les magasins de Hornu, Woluwe et Ciney (ce dernier n’étant pas un ancien site Cora) ont ouvert leurs portes avec succès : dès les premiers jours, les trois magasins ont connu une forte affluence, ce qui confirme l’attrait de la marque et l’enthousiasme des clients pour ces nouveaux points de vente, indique l’entreprise.

Une nouvelle phase d’expansion est désormais prévue avec l’ouverture prochaine de trois nouveaux magasins à Rocourt, La Louvière et Messancy. Dans le cadre de ces ouvertures, Kiabi lance une vaste campagne de recrutement afin de constituer les équipes locales. Le détaillant souhaite embaucher 6 à 8 collaborateurs à Rocourt et Messancy, et 8 à 10 collaborateurs à La Louvière. Les offres d’emploi seront publiées le 26 mai sur le site Carrières de l’entreprise.

Présent en Belgique depuis 2016, Kiabi fête cette année son 10e anniversaire et compte aujourd’hui 16 magasins ainsi qu’une boutique en ligne à succès.