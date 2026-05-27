Le calme revient chez Lululemon : lancement en Grèce et accord avec le fondateur

Lululemon a conclu un accord de principe avec son fondateur, Chip Wilson, afin de mettre un terme à un conflit qui dure depuis des années. Malgré ces tensions internes, la marque canadienne de vêtements de sport poursuit son expansion : elle ouvre sa première boutique en Grèce.

Conflit ouvert

Les tensions couvaient depuis des années entre le fondateur Chip Wilson et le conseil d’administration actuel de « sa » marque, mais elles ont atteint leur paroxysme l’année dernière : il a appelé les actionnaires à soutenir trois de ses candidats lors de l’assemblée générale de juin 2026, plutôt que les candidats proposés par l’entreprise.