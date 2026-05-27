Okaïdi supprime 290 emplois et se retire de trois pays

La chaîne française de vêtements pour enfants Okaïdi prévoit de supprimer jusqu’à 290 emplois et de fermer une centaine de magasins à travers l’Europe. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dans laquelle l’entreprise se trouve depuis février.

Retrait de Pologne, d’Allemagne et du Portugal

Selon Okaïdi, le plan de restructuration vise à « recentrer le réseau de magasins français sur les emplacements les plus performants ». Ces mesures devraient entrer en vigueur au cours du second semestre 2026. L’entreprise compte actuellement environ 2 000 employés en France et exploite 335 magasins.