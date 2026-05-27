Des employés bloquent le centre de distribution H&M en Belgique

Les négociations sociales concernant le centre de distribution européen de H&M en Belgique, qui doit fermer ses portes cet automne, sont dans l’impasse. Les employés bloquent l’accès au site. Cela risque d’entraîner des problèmes d’approvisionnement pour le détaillant.

« La rupture est totale »

En mars dernier, H&M a annoncé son intention de fermer son centre de distribution européen à Ghlin cet automne, mettant ainsi 440 emplois en péril. Le 18 mai, la direction et les syndicats se sont réunis pour négocier le licenciement collectif, mais ces négociations n’ont abouti à aucun résultat concret.

De plus, vendredi dernier, le centre de distribution a reçu une demande inattendue d’expédier d’urgence, à partir de mardi, 720 000 articles sur les 1,2 million disponibles, alors qu’un envoi important habituel s’élève à 50 000 à 60 000 articles. Les stocks des succursales espagnoles et italiennes s’épuisent en raison de la perturbation des activités en Belgique, où une grève avait déjà eu lieu en avril, et ce alors que la période cruciale des soldes d’été approche.

« Une réunion était prévue mercredi, mais elle a été reportée et, depuis lors, le dialogue social est rompu », a déclaré le syndicaliste Philippe Dumortier (FGTB) à l’agence de presse Belga. Les travailleurs se posteront à nouveau mercredi devant l’entrée du site de Ghlin. « La rupture est totale et nous avons demandé à la direction suédoise du groupe de nous envoyer un autre négociateur », ajoute-t-il.