Le fils du fondateur de Mango se retire de ses fonctions suite à des soupçons de meurtre

Jonathan Andic, soupçonné d’avoir assassiné son père Isak, fondateur de Mango, se retire temporairement de ses fonctions de vice-président du groupe afin de se consacrer à sa défense. Il continue de clamer son innocence.

« Accusation sans fondement »

Dans un message adressé au personnel, Jonathan Andic annonce qu’il démissionne temporairement de son poste de vice-président de l’entreprise afin de se concentrer sur sa défense. La semaine dernière, il a été arrêté, soupçonné du meurtre de son père, puis remis en liberté après avoir versé une caution d’un million d’euros. Le suspect, qui clame son innocence, parle de « l’accusation la plus grave, la plus injuste et la plus infondée qui puisse être portée contre quelqu’un », rapportent les médias espagnols.

« L’attention et la concentration que ma défense dans le cadre du procès exigent actuellement ne me permettent pas de maintenir le niveau élevé d’engagement que mon rôle au sein de l’entreprise requiert. Pour cette raison, et par sens des responsabilités, j’ai décidé de me retirer temporairement de mes fonctions chez Mango, tout en conservant mes liens avec d’autres projets familiaux, professionnels et sociaux », indique le communiqué.

Le fondateur de Mango, Isak Andic, est tombé le 14 décembre 2024 dans un ravin de 150 mètres de profondeur lors d’une randonnée en montagne à Montserrat, près de Barcelone, avec son fils aîné. L’incident a d’abord été considéré comme un accident, mais l’enquête a été rouverte à la suite de déclarations contradictoires de la part du fils. Il aurait eu des désaccords avec son père concernant la gestion de l’entreprise et l’héritage.