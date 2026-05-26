Benetton réduit ses pertes : le seuil de rentabilité en vue

Le groupe Benetton a réussi à réduire considérablement ses pertes en 2025 et vise l’équilibre financier pour l’exercice en cours. Alors que le groupe de mode italien affichait encore un déficit de 230 millions d’euros en 2024, la perte s’est désormais limitée à 33 millions d’euros.

Nouvelle direction

Après les lourdes pertes de 2024, Edizione, la holding de la famille Benetton, est intervenue sur les plans financier et opérationnel. Le PDG Alessandro Renon a été remplacé en juin 2024 par Claudio Sforza, qui a immédiatement procédé à une restructuration. Sforza a assaini tant le réseau de magasins que les collaborations avec les partenaires grossistes.