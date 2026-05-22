Puig et Estée Lauder mettent fin aux négociations en vue d’une fusion

Il n’y aura finalement pas de fusion ni de rachat entre la maison de couture espagnole Puig (connue pour Dries Van Noten et Jean Paul Gaultier) et le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder. Les deux entreprises ont mis fin aux négociations et poursuivront chacune leur chemin de manière indépendante.

Points d’achoppement

En mars dernier, on a appris que le géant américain des cosmétiques Estée Lauder menait des discussions avancées en vue d’une fusion avec l’espagnol Puig, propriétaire de marques telles que Nina Ricci et Paco Rabanne. Une fusion aurait pu donner naissance à un groupe de luxe affichant un chiffre d’affaires annuel d’environ 20 milliards de dollars (18 milliards d’euros). Jeudi soir, les deux entreprises ont annoncé simultanément que ces négociations n’avaient pas abouti à un accord. L’un des points d’achoppement dans les négociations était la liste d’exigences de Charlotte Tilbury, ont confié des initiés à Bloomberg. À la suite de cette annonce, l’action Puig a chuté, tandis qu’Estée Lauder enregistrait une légère hausse.

Dans un communiqué de presse, Puig qualifie le processus d’enrichissant. L’entreprise souligne la solidité de son modèle économique et reste concentrée sur la création de valeur pour ses actionnaires. Le groupe n’exclut pas de nouveaux dossiers de fusions et acquisitions et maintient ses priorités stratégiques.

La déclaration de The Estée Lauder Companies suit la même ligne directrice. L’entreprise continue de mettre en œuvre sa stratégie dans le cadre du programme « Beauty Reimagined » et n’exclut pas des désinvestissements. « Nous pensons être dans une position unique pour stimuler une croissance durable à long terme à l’échelle mondiale », a déclaré Stéphane de La Faverie, président-directeur général.