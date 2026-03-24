Estée Lauder lorgne sur Puig : un géant de la beauté de 18 milliards d’euros en devenir

Le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder négocie actuellement une fusion avec l’entreprise espagnole Puig. Ce projet d’accord met en évidence les tensions qui règnent dans le secteur de la beauté, où la croissance ralentit et où les consommateurs se montrent de plus en plus exigeants.

Un nouveau géant des cosmétiques

Le géant américain des cosmétiques Estée Lauder mène des discussions avancées en vue d’une fusion avec l’espagnol Puig, propriétaire de marques telles que Jean Paul Gaultier, Nina Ricci et la marque belge Dries Van Noten. Cette information a été révélée par le Financial Times et les deux entreprises confirment les négociations.