Richemont vend davantage de bijoux en période de turbulences

Malgré l’incertitude économique mondiale, la demande en bijoux reste forte, constate le groupe de luxe Richemont. Le propriétaire de marques telles que Cartier et Delvaux a clôturé son exercice avec des résultats supérieurs aux prévisions.

Vision à long terme

Richemont clôture l’exercice clos le 31 mars 2026 sur une croissance dans un contexte de marché difficile. Le chiffre d’affaires progresse de 5 % pour atteindre 22,42 milliards d’euros, tandis que le bénéfice net s’élève à 3,5 milliards d’euros, en hausse de 27 %. Au quatrième trimestre, la croissance s’est accélérée pour atteindre 13 % à taux de change constants. Le président Johann Rupert met en garde contre la persistance des incertitudes mondiales, notamment au Moyen-Orient, mais souligne également que Richemont s’appuie sur une orientation à long terme, des marques fortes et distinctives ainsi qu’une discipline opérationnelle rigoureuse pour garantir son attractivité et sa valeur durable.