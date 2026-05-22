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Écrit par Jorg Snoeck
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Richemont vend davantage de bijoux en période de turbulences

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Mode22 mai, 2026
Shutterstock

Malgré l’incertitude économique mondiale, la demande en bijoux reste forte, constate le groupe de luxe Richemont. Le propriétaire de marques telles que Cartier et Delvaux a clôturé son exercice avec des résultats supérieurs aux prévisions.

Vision à long terme

Richemont clôture l’exercice clos le 31 mars 2026 sur une croissance dans un contexte de marché difficile. Le chiffre d’affaires progresse de 5 % pour atteindre 22,42 milliards d’euros, tandis que le bénéfice net s’élève à 3,5 milliards d’euros, en hausse de 27 %. Au quatrième trimestre, la croissance s’est accélérée pour atteindre 13 % à taux de change constants. Le président Johann Rupert met en garde contre la persistance des incertitudes mondiales, notamment au Moyen-Orient, mais souligne également que Richemont s’appuie sur une orientation à long terme, des marques fortes et distinctives ainsi qu’une discipline opérationnelle rigoureuse pour garantir son attractivité et sa valeur durable.

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