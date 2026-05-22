Ralph Lauren franchit la barre des 8 milliards de dollars de chiffre d’affaires

Ralph Lauren affiche des résultats supérieurs aux prévisions et franchit pour la première fois la barre des 8 milliards de dollars américains de chiffre d’affaires. Une accélération au quatrième trimestre, portée par l’Asie et la bonne santé des canaux de vente directe, stimule les résultats annuels.

Croissance dans toutes les régions

Sur l’ensemble de l’exercice 2026, le chiffre d’affaires net a augmenté de 14,6 % pour atteindre 8,11 milliards de dollars américains (6,99 milliards d’euros), soit une croissance de 11,8 % à taux de change constant. Le bénéfice net s’élève à 941,10 millions de dollars américains (810,81 millions d’euros), contre 742,90 millions de dollars américains (640 millions d’euros) un an plus tôt. Ces performances dépassent les attentes du marché.