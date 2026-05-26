Nike conclut un accord social à Laakdal : 371 emplois supprimés

Au centre de distribution de Nike à Laakdal, en Belgique, le nombre de licenciements forcés s’élèvera finalement à 371 au maximum, soit la moitié des 736 postes initialement annoncés. Les syndicats misent principalement sur un plan de départ volontaire.

Accord majoritaire

Nike avait déjà annoncé en mars la suppression de 411 emplois à Laakdal, suite à une simplification de l’organisation logistique (81 emplois) et à la suppression de l’équipe du week-end (330 emplois). Le 29 avril, un nouveau coup dur est tombé : 325 postes supplémentaires dans les équipes de semaine étaient menacés. Au total, 736 emplois risquaient ainsi d’être supprimés.

Au cours des négociations, les syndicats ont réussi à ramener le nombre de licenciements forcés à 371. Le plan social prévoit des primes supplémentaires en cas de licenciement forcé et un dispositif de départ volontaire, ce qui pourrait permettre de réduire encore davantage le nombre de licenciements forcés. Les licenciements prendront effet le 30 juin 2026, comme le confirment les syndicats.

De jeudi après-midi à samedi après-midi, les quelque 5 000 employés de Nike à Laakdal ont été informés de l’accord. Un vote a suivi, au cours duquel la proposition a été approuvée à une large majorité.