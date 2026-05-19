Le fils du fondateur de Mango a été arrêté, soupçonné de meurtre

Jonathan Andić, le fils du fondateur de Mango Isak Andić, a été arrêté mardi à Madrid, soupçonné du meurtre de son père, qui avait trouvé la mort en 2024 à l’âge de 71 ans lors d’une randonnée près de Montserrat.

Déclarations contradictoires

Isak Andić est décédé le 14 décembre 2024 après être tombé dans un ravin de 150 mètres de profondeur lors d’une randonnée en montagne à Montserrat, près de Barcelone, avec son fils aîné. Au départ, ce décès avait été considéré comme un tragique accident, mais en octobre dernier, la police a rouvert l’enquête car le fils aurait fait des déclarations contradictoires.

Dans ce cadre, le téléphone portable de Jonathan Andić a été analysé afin de reconstituer sa position exacte et ses déplacements. Il y aurait en effet des incertitudes quant à sa position au moment de la chute, à l’endroit où il s’était garé et à la question de savoir s’il avait pris des photos pendant la randonnée. La relation entre le père et le fils a également fait l’objet d’une enquête : ils auraient en effet eu des divergences d’opinion sur la stratégie à adopter. En 2014, Isak Andić avait confié la direction de Mango à son fils aîné, mais il était revenu un an plus tard car il n’était pas d’accord avec la ligne suivie.

Aujourd’hui, Andić, qui est vice-président du groupe de mode, est soupçonné du meurtre de son père, selon les médias espagnols : il a été arrêté et est actuellement interrogé. Un porte-parole de la famille a souligné que Jonathan Andić coopérait pleinement à l’enquête. Cette affaire soulève bien sûr de nombreuses questions sur la dynamique au sein de la famille et sur l’avenir de la célèbre entreprise de mode Mango, qui a de nouveau réalisé un chiffre d’affaires record l’année dernière.