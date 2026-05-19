Zalando conclut un partenariat de cinq ans avec la Fédération belge de football

La plateforme de mode Zalando devient le partenaire commercial de l’Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association (URBSFA) pour les cinq prochaines années. L’entreprise a signé un accord valable jusqu’à fin 2030, ce qui lui assure une place de choix aux côtés des Diables Rouges, des Red Flames et des équipes de jeunes belges.

Moments de défilé

La collaboration débute par une campagne nationale sous le slogan « The Devil is in all of us ». Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Amadou Onana et Jérémy Doku, entre autres, y jouent un rôle de premier plan. Selon Zalando, la campagne s’articule autour de la mentalité « daredevil » belge et du lien entre le football, la mode et l’expression de soi.

Un élément marquant du contrat sera le « Zalando Arrival Moment ». L’arrivée des joueurs au centre d’entraînement de l’URBSFA à Tubize sera désormais associée à la marque Zalando. L’entreprise souhaite ainsi transformer le trajet des joueurs vers les vestiaires en un moment de mode visible, à l’instar de l’attention portée aux tenues des joueurs dans les grandes compétitions sportives internationales. Zalando exploitera également commercialement certaines tenues via sa boutique en ligne et son application.

L’offre sportive à l’honneur

James Rothwell, vice-président senior du marketing chez Zalando, qualifie le football de « l’un des moments culturels les plus influents en Europe ». Il déclare : « Ce partenariat soutient notre stratégie visant à devenir la destination de référence en Europe pour le sport et le lifestyle. » Selon Rothwell, Zalando constate une croissance soutenue de l’intérêt pour les marques de sport sur sa plateforme.

Pour l’URBSFA, ce partenariat marque une extension de sa stratégie commerciale au-delà du sponsoring sportif classique. Le PDG Peter Willems affirme que Zalando apporte « une envergure et une expertise en matière d’engagement » et peut ainsi aider à « rester en contact avec les fans 365 jours par an ».

Contenu pendant la Coupe du monde

Outre une visibilité dans les stades et sur les canaux médiatiques, Zalando obtient également des droits d’activation exclusifs. Pendant la Coupe du monde de football, l’entreprise produira depuis Seattle du contenu en direct autour de l’équipe nationale belge. De plus, les membres du programme de fidélité Zalando Plus auront accès à des billets exclusifs, des maillots dédicacés et d’autres expériences réservées aux fans.

Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie plus large visant à élargir l’offre sportive de Zalando : ces dernières années, le groupe a renforcé ses investissements dans des catégories telles que le football, la course à pied et le cyclisme, et cherche de plus en plus à se démarquer en combinant mode, sport et divertissement.