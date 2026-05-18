Primark se lancerait-il finalement dans le commerce électronique ?

Primark, la chaîne de prêt-à-porter qui a jusqu’à présent résisté à l’appel du commerce électronique, envisagerait d’acquérir un centre de distribution en ligne. La marque de vêtements ne propose actuellement qu’un service « click & collect » (limité), mais cela est-il sur le point de changer ?

En lice pour le centre de logistique d’Asos

Primark a récemment participé à l’appel d’offres pour l’énorme centre de logistique en ligne d’Asos, qui a finalement été remporté par la chaîne de grands magasins Marks & Spencer pour 67,5 millions de livres sterling (environ 78 millions d’euros). C’est ce que rapporte le journal britannique The Times, qui en déduit que Primark pourrait vouloir aller plus loin que le service « click & collect » actuel.