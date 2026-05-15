LVMH cède la maison de couture Marc Jacobs à WHP Global, propriétaire de G-Star

Après près de trente ans de collaboration, le groupe de luxe français LVMH cède la marque de mode Marc Jacobs à WHP Global, propriétaire de marques telles que Vera Wang, G-Star et Toys R Us. G-III Apparel Group, propriétaire de DKNY et Karl Lagerfeld, se joint également à l’aventure via une coentreprise à parts égales.

Le fondateur Marc Jacobs reste directeur artistique

Les acquéreurs débourseraient jusqu’à 850 millions de dollars américains (782 millions d’euros) pour cette acquisition. WHP Global et G-III deviendront conjointement propriétaires de la propriété intellectuelle de Marc Jacobs via une coentreprise. G-III prendra en charge la gestion opérationnelle du réseau de vente au détail et des activités de vente en gros, tandis que WHP Global se concentrera sur les licences. Le fondateur Marc Jacobs reste directeur artistique. Il a remercié Bernard Arnault, président-directeur général de LVMH, pour ses trois décennies de soutien et se réjouit de la prochaine étape pour la marque.

LVMH souhaite se concentrer sur ses plus grandes marques et procède donc à une refonte de son portefeuille. Cette transaction fait suite à la vente d’Off-White à Bluestar Alliance l’année dernière et à la cession de sa participation dans Stella McCartney en janvier. Selon certaines informations, le groupe étudierait également une éventuelle vente de Fenty Beauty.

Le secteur du luxe subit les conséquences des tensions persistantes au Moyen-Orient, qui incitent les consommateurs à voyager moins et à se montrer plus prudents dans leurs dépenses. LVMH a indiqué que la guerre en Iran avait réduit le chiffre d’affaires du groupe d’au moins 1 % au dernier trimestre. La baisse de la demande dans le Golfe et le recul du tourisme en Europe aggravent la pression.