Changements à la tête d’Uniqlo en Europe

La directrice générale d’Uniqlo au Benelux part pour l’Allemagne et la Pologne. Elle sera remplacée par le directeur général du groupe japonais de prêt-à-porter en Italie.

Départ d’Anvers

Kaman Leung, qui occupait depuis 2020 le poste de directrice des opérations (COO) en charge des activités d’Uniqlo en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, occupe depuis le 1er mai le même poste en Allemagne et en Pologne. C’est ce qu’annoncent les magazines spécialisés Textilwirtschaft et FashionUnited. Il y a une bonne dizaine d’années, elle était responsable de la première boutique belge du détaillant, à Anvers, où elle résidait depuis lors. En septembre, ce magasin a déménagé dans un bâtiment plus grand et prestigieux.

Dans ses nouvelles fonctions, elle succède à Kohsuke Kobayashi, qui a été nommé COO d’Uniqlo Thaïlande. Au Benelux, c’est Masayoshi Nakamura, qui arrive d’Uniqlo Italie, qui lui succède.