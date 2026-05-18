Un lancement de Swatch sème le chaos dans toute l’Europe

Le lancement d’une collection exclusive de montres Swatch en collaboration avec Audemars Piguet a donné lieu ce week-end à des scènes de chaos dans plusieurs villes européennes. La marque horlogère suisse appelle désormais même le public à ne plus se rendre en masse dans les magasins.

Une valeur multipliée par dix

Le lancement de la nouvelle « Royal Pop Collection » de Swatch et du fabricant de montres de luxe Audemars Piguet a complètement dégénéré dans plusieurs villes européennes. De longues files d’attente, des centaines de personnes campant devant les magasins, des interventions policières et même des fermetures temporaires témoignent de l’ampleur de l’engouement.