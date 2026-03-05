Nouveau chiffre d’affaires record pour Mango

Mango a de nouveau enregistré des chiffres records en 2025, avec une croissance à deux chiffres tant pour son chiffre d’affaires que pour ses bénéfices. Le détaillant, qui connaît également une forte augmentation de ses ventes en ligne, continue d’investir dans son réseau de magasins et dans l’IA.

Déjà un tiers en ligne

L’année dernière, Mango a réalisé un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros, soit une croissance de 13 % – et même de 16 % à taux de change constants. Le bénéfice net de l’exercice a augmenté de 11 % pour atteindre 242 millions d’euros. La mode féminine reste le pilier principal de l’entreprise, représentant 79 % du chiffre d’affaires total. Les ventes en ligne représentent désormais un tiers du chiffre d’affaires total de la chaîne de mode.

Au cours du dernier exercice, le détaillant de mode a investi près de 225 millions d’euros dans l’agrandissement et la rénovation de ses magasins, la construction d’un nouveau siège social à Palau-solità i Plegamans, près de Barcelone, et le développement de capacités technologiques. À la fin de 2025, Mango comptait 2 931 points de vente sur 120 marchés à travers le monde.

Styliste IA

Toni Ruiz, président et PDG de Mango, souligne la forte orientation internationale de Mango, dont 78 % du chiffre d’affaires total provient déjà de l’étranger. Les marchés importants en dehors de l’Espagne sont la France, la Turquie, l’Allemagne et les États-Unis. L’Italie, le Royaume-Uni et le Portugal ont également gagné des parts de marché cette année.

L’ouverture de nouveaux magasins phares à Berlin, Ankara, Chicago, Rome et Munich, entre autres, a marqué une étape importante pour l’entreprise. Mango Teen a doublé son réseau de magasins, tandis que Mango Home a ouvert ses quatre premiers magasins indépendants en Espagne.

Le détaillant continue de se concentrer sur l’expansion de ses magasins physiques, mais souligne également son leadership dans le monde de la mode en ligne. L’entreprise a investi massivement dans le renouvellement de ses capacités technologiques, notamment avec le lancement d’un styliste piloté par l’IA. Mango a également investi dans la logistique afin d’adapter son modèle opérationnel aux besoins des clients.