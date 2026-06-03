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Écrit par Pauline Neerman
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Inditex, la maison mère de Zara, surprend avec un excellent début d’été

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Mode3 juin, 2026
Shutterstock.com

Inditex (Zara, Bershka et autres) démarre la saison estivale en beauté. Au premier trimestre, le groupe de mode espagnol a non seulement augmenté ses ventes, mais ce géant de la fast-fashion a également réussi à améliorer ses marges.

Des marges en hausse

Pour le premier trimestre (février-avril), le propriétaire de Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti et Stradivarius a présenté des chiffres solides. Le chiffre d’affaires a progressé de 8,8 % pour atteindre 8,75 milliards d’euros. En mai, le chiffre d’affaires a même augmenté de 11,5 % à taux de change constants.

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