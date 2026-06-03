Mango s’associe à la chaîne de grands magasins Coin pour accélérer sa croissance en Italie

Mango conclut un partenariat stratégique avec Coin afin d’accélérer sa croissance en Italie : entre septembre 2026 et fin 2027, la chaîne de mode espagnole prévoit d’ouvrir 22 nouveaux points de vente dans les magasins de la chaîne de grands magasins.

« Une étape importante »

Grâce à ce partenariat, Mango ouvrira des boutiques en boutique dans certains grands magasins Coin répartis dans toute l’Italie, avec des surfaces de vente allant de 400 à 1 000 m². Les nouveaux points de vente proposeront l’ensemble de la gamme pour femmes, hommes et enfants. En 2026, les huit premiers points de vente ouvriront leurs portes, notamment à Bari, Catane et Rome. En 2027, le déploiement se poursuivra dans le nord de l’Italie, notamment à Gênes, Côme et Trieste, et Mango renforcera sa présence en Sicile et en Sardaigne.