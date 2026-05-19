Mud Jeans met fin à son modèle de location circulaire novateur

Mud Jeans met fin à « Lease A Jeans », le concept qui était pourtant à l’origine de la marque de jeans néerlandaise. Si l’ambition circulaire reste d’actualité, elle s’oriente désormais vers la réparation, la revente et le recyclage.

Obstacles opérationnels

Grâce au modèle de location, les clients pouvaient utiliser un jean moyennant des paiements mensuels au lieu de l’acheter directement. À la fin de la période de location, les clients choisissaient de garder le pantalon, de l’échanger ou de le renvoyer pour qu’il soit recyclé. Ce concept a valu à Mud Jeans une renommée internationale et a permis de mettre en avant la circularité dans le secteur du denim, mais après des années de tests, l’entreprise conclut que ce modèle ne fonctionne pas à plus grande échelle.