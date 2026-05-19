Pourquoi WE Fashion change-t-elle de direction ?

Depuis mars, WE Fashion est à la recherche d’un nouveau PDG, le directeur général Joris Aperghis ayant décidé de quitter l’entreprise familiale néerlandaise après plus de onze ans de service. La chaîne de mode souhaite profiter de cette occasion pour s’engager dans une nouvelle voie, davantage axée sur le numérique.

Une décennie de rationalisation

La recherche d’un nouveau PDG bat son plein, a déclaré la directrice marketing Alexandra Legro à RTL Z. Legro, elle-même nouvelle venue depuis le 1er avril, constate déjà la nécessité d’un autre type de leadership : « Les comportements d’achat évoluent, l’IA crée de nouvelles opportunités, ce qui exige un leadership à l’aise avec ces changements. »