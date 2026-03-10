WE Fashion à la recherche d’un nouveau CEO

La chaîne de mode néerlandaise WE Fashion aura bientôt un nouveau CEO : l’actuel directeur général Joris Aperghis quittera ses fonctions le 1er avril. Son successeur n’est pas encore connu.

Après plus de 11 ans

Aperghis a rejoint WE Fashion en janvier 2014 en tant que directeur marketing et est devenu PDG exactement un an plus tard. Après plus de 11 ans, il quittera ses fonctions le 1er avril, a-t-il déclaré à Retailtrends. Le nom du nouveau PDG n’est pas encore connu.

WE Fashion compte plus de 180 magasins aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en Suisse. Le détaillant est également présent en ligne, avec sa propre boutique en ligne et sur des plateformes telles que About You, Bol, Wehkamp et Zalando.