La marque de mode durable Everlane confirme son accord avec Shein

La marque de mode américaine éthique Everlane va bel et bien être rachetée par l’acteur chinois de la fast fashion Shein, mais elle continuera à mener une politique indépendante sous la direction de l’équipe actuelle, a déclaré le CEO Alfred Chang.

Pression croissante

L’accord entre les deux entreprises, révélé la semaine dernière par les médias américains sur la base de sources internes, a désormais été officiellement confirmé. Le PDG d’Everlane, Alfred Chang, en a informé ses collaborateurs par e-mail. « À l’instar de nombreuses autres marques, nous avons dû faire face à une pression croissante dans un paysage de la distribution en pleine mutation. Ce partenariat nous permet de rester indépendants et nous apporte la stabilité et les ressources nécessaires pour avoir un impact plus important, sans compromettre la qualité et les normes qui font d’Everlane ce qu’elle est », a-t-il écrit.

Everlane avait accumulé 90 millions de dollars de dettes et cherchait depuis un certain temps déjà un repreneur ou un investisseur. Selon Chang, cette acquisition permettra de dégager davantage de ressources pour le développement de produits, l’innovation et les employés. Il affirme qu’Everlane restera une marque indépendante et continuera à respecter ses engagements actuels en matière de durabilité. Lui-même et l’équipe de direction actuelle resteraient en place. Les analystes estiment la valeur de la transaction à environ 100 millions de dollars.

La semaine dernière, cette transaction a suscité de nombreuses interrogations parmi les observateurs du secteur de la mode. Shein, qui n’est en effet pas réputé pour son modèle d’entreprise durable et éthique, chercherait avant tout à se forger une image plus positive grâce à cette acquisition, estimait-on alors. Everlane s’est en effet fait un nom grâce à une stratégie fondée sur la durabilité et la transparence. La marque a donné à ses clients un aperçu de l’origine des matières premières qu’elle utilise, ainsi que du déroulement des processus de conception, de production et de logistique, sous la devise « Radical Transparency ».