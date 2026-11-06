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Écrit par Pauline Neerman
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Des manifestations pour les salaires au Bangladesh perturbent la production de vêtements

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Mode6 novembre, 2026
© Shutterstock.com

Le Bangladesh vient de connaître une semaine de violentes manifestations salariales : les ouvriers du textile y réclamaient une augmentation de salaire. Celle-ci devrait désormais être accordée, mais la tension persiste dans certaines zones industrielles. Les chaînes internationales de mode telles que H&M et Zara suivent la situation de très près : la production de leurs collections printemps-été est en jeu.

Plus d’une centaine d’usines fermées

Le calme revient progressivement dans l’industrie textile bangladaise. À Narayanganj, selon la police industrielle, plus de 95 % des usines ont repris le travail. À Gazipur également, la quasi-totalité des chaînes de production tournent à nouveau. Le pire semble donc derrière nous après plusieurs jours de grèves, de barrages routiers et d’affrontements violents avec la police.

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