Le voyage secret des vêtements usagés : comment l’Europe externalise son problème textile

Que deviennent les vêtements que les consommateurs jettent dans les conteneurs à textiles ? Une enquête à grande échelle sur l’exportation de textiles usagés depuis la Scandinavie met au jour un réseau commercial particulièrement complexe. Les vêtements transitent par des centres de tri européens avant d’être acheminés vers les marchés de l’occasion en Afrique et en Asie, mais personne ne sait souvent ce qu’ils deviennent au final.

L’Europe de l’Est, plaque tournante

Un manteau d’hiver norvégien qui, via la Lituanie et la Belgique, aboutit en Afrique de l’Ouest. Un pull danois qui, depuis un centre de tri polonais, est acheminé vers un marché de l’occasion au Nigeria. Ce ne sont pas là des cas exceptionnels, comme le révèle une étude menée par les cabinets de conseil en développement durable Eunomia et Mepex.