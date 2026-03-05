Van de Velde : le second semestre a été plus soutenu

Le groupe de lingerie Van de Velde a de nouveau enregistré une baisse de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices en 2025. Une amélioration notable a toutefois été observée au cours du second semestre.

Reprise au second semestre

La société belge, connue pour ses marques PrimaDonna et Marie Jo, a vu son chiffre d’affaires reculer de 2 % à 202,4 millions d’euros. Le bénéfice net a même chuté de 44 % à 17,8 millions d’euros, principalement en raison d’une dépréciation de 9,6 millions d’euros sur la participation dans le partenaire de production asiatique Top Form.