Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Pauline Neerman
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

Van de Velde : le second semestre a été plus soutenu

icon
Mode5 mars, 2026

Le groupe de lingerie Van de Velde a de nouveau enregistré une baisse de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices en 2025. Une amélioration notable a toutefois été observée au cours du second semestre.

Reprise au second semestre

La société belge, connue pour ses marques PrimaDonna et Marie Jo, a vu son chiffre d’affaires reculer de 2 % à 202,4 millions d’euros. Le bénéfice net a même chuté de 44 % à 17,8 millions d’euros, principalement en raison d’une dépréciation de 9,6 millions d’euros sur la participation dans le partenaire de production asiatique Top Form.

En savoir plus sur... Mode
Voir plus
Événements
Les plus lus
Suivre RetailDetail