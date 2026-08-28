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Geschreven door Pauline Neerman
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Anti-geenwashingregels EmpCo dwingen bedrijven hand diep in eigen boezem te steken

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Algemeen28 augustus, 2026
Shutterstock.com

“Duurzaam” en “bewust”: ben je dat wel (heel) zeker? Vanaf 27 september wil de Europese EmpCo-richtlijn alles van klimaatclaims tot groene beelden van loze beloftes vrijwaren. Al leeft ook de vrees dat goede intenties mogelijk worden afgestraft.

Garantie over garantie en herstellingen

EmpCo, voluit “Empowering Consumers for the Green Transition”, wil greenwashing tegengaan en consumenten beter informeren over duurzaamheid, garantie en herstelbaarheid. Voor retailers en merken heeft de richtlijn daardoor met veel meer dan marketing alleen te maken.

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