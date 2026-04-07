Fnac Darty ziet potentieel in humanoïde robots

Binnen één tot twee jaar verkopen de winkels van de groep Fnac Darty ook humanoïde robots, zegt CEO Enrique Martinez. Productcategorieën als stofzuigrobots groeien nu al jaarlijks met meer dan 100%.

Assortiment verandert

Aankopers van Fnac Darty, de groep boven ketens als Fnac, Darty, Vanden Borre en WefFix, waren recent in China om er naar humanoïde robots te kijken. “Die zijn heel geavanceerd geworden en zullen we hier in Europa binnen een tot twee jaar ook verkopen. Alles wat robotachtig is, zoals stofzuigrobots, doet het bijzonder goed in onze winkels. Dat groeit per jaar met meer dan 100%,” zegt CEO Enrique Martinez in een interview met de Belgische krant De Standaard.