Carrefour probeert “denkende” AI-robot uit in magazijn

Carrefour test een humanoïde robot in een logistiek distributiecentrum ten noorden van Parijs. De robot moet medewerkers ontlasten bij zware en repetitieve taken, en zou een primeur zijn in “fysieke AI” – kunstmatige intelligentie in de fysieke wereld.

AI van scherm naar werkvloer

In Villeneuve-la-Garenne test de Franse supermarktketen in samenwerking met technologiepartner Capgemini een robot die autonoom beslissingen neemt op basis van realtime data. Het is een voorbeeld van fysieke AI (Physical AI): de robot beschikt over sensoren, microfoons en camera’s, waardoor hij zijn omgeving dynamisch waarneemt en erop kan reageren. Dit in tegenstelling tot traditionele industriële robots, die voorgeprogrammeerde handelingen uitvoeren.

Tijdens de test transporteert de robot een bak met producten door het magazijn. Momenteel ziet het er allemaal nog stroef uit, maar op termijn wil Carrefour de technologie inzetten voor taken die fysiek belastend of repetitief zijn, of weinig waarde toevoegen, zoals het tillen en verplaatsen van zware lasten. Zo hoopt de keten de werkomstandigheden in zijn logistieke centra te verbeteren.

Volgens Michael Schulte, CEO van Capgemini Engineering, is de test “misschien een kleine stap qua tempo, maar een belangrijke qua ambitie”. “De echte uitdaging van Physical AI ligt niet in het bouwen van robots, maar in het integreren van AI, robotica, veiligheid en operationele processen in systemen die échte waarde toevoegen op de werkvloer.”