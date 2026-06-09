Cécémel legt de duimen: nu ook in België Chocomel

Het Belgische icoon Cécémel verdwijnt na 77 jaar van de markt. Vanaf deze maand heet de chocolademelk Chocomel, dezelfde naam die het merk al decennialang draagt in Nederland en andere Europese landen. Maar de beslissing roept emoties op bij consumenten, die gehecht zijn aan het vertrouwde label.

Eén merknaam overal

De naamsverandering, aangekondigd door zuivelgigant FrieslandCampina, moet leiden tot een eenduidige merkstrategie over de grenzen heen. De naamswijziging moet de merkherkenbaarheid vergroten en de marketingkosten verlagen, aangezien er geen aparte verpakkingen en campagnes meer nodig zijn voor België en Nederland.