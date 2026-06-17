[In Beeld] Lange rijen bij opening grootste Albert Heijn van Antwerpen

Aan de Boomsesteenweg in Wilrijk opende Albert Heijn woensdagochtend zijn grootste Antwerpse supermarkt. Het is de eerste winkelopening van het jaar en de 87ste vestiging in België voor de Nederlandse supermarktketen.

Sterke regio

Albert Heijn neemt in Wilrijk zijn intrek in een supermarkt van 2.300 m², een nieuwbouw met 170 autoparkeerplaatsen, 50 fietsplaatsen en een Bpost-pakketautomaat waar klanten eenvoudig pakjes kunnen afhalen en verzenden. Op het dak liggen zonnepanelen en op de parking bevinden zich twee snellaadpunten voor elektrische voertuigen in samenwerking met Eneco eMobility.

De winkel wordt uitgebaat door franchisenemer Pieter-Jan Vaes, die ook Albert Heijn-winkels heeft in Leuven, Merksem en Schilde. “Deze winkel is een thuismatch voor mij,” vertelt hij. “Ik ben opgegroeid in Edegem, woon in Aartselaar en kom heel vaak in Wilrijk. De Boomsesteenweg is een iconische steenweg die iedereen in de regio kent. Het is een toplocatie met een enorme aantrekkingskracht. Dat we hier een volledig nieuwe Albert Heijn mogen openen, maakt me ontzettend trots. Alles is aanwezig om er een groot succes van te maken.”

“Antwerpen is voor Albert Heijn al jarenlang een bijzonder sterke regio,” zegt general manager Raf Van den Heuvel van Albert Heijn België. “Met deze nieuwe winkel in Wilrijk bouwen we verder op die sterke positie. We zien veel enthousiasme en zijn blij dat we met deze winkel nog dichter bij onze klanten in de regio kunnen staan.”