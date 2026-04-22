Margedruk duwt foodretailers naar retailmedia, gezondheid en AI

Europese retailers ondervinden een aanhoudende druk op de marges, door stijgende kosten en terughoudende shoppers. Kansen liggen in huismerken, gezondheidszorg, retailmedia, fusies en overnames en kunstmatige intelligentie, zegt een nieuw rapport.

Relatief stabiele markt

In 2025 groeide de Europese foodretailomzet met 3,4%, een groei die hoofdzakelijk werd gedreven door een stijging van consumentenprijzen met 2,9%, terwijl het volume met 0,6% groeide. Daarmee steeg de omzet voor het tweede jaar op rij in reële termen (gecorrigeerd voor inflatie). Huismerken bleven aan belang winnen en bereikten een aandeel van 40%, de groei van online winkelen vertraagde. De sector verwacht een relatief stabiele consumentenmarkt in 2026, al is het nog onduidelijk wat de impact zal zijn van het conflict in het Midden-Oosten.