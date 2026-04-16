Reclames van Lidl en Iceland verboden in het VK

Zowel Lidl als Iceland moesten in het Verenigd Koninkrijk reclames terugtrekken. Het zijn de eerste retailers die worden afgestraft omwille van het recente Britse verbod op reclame voor junkfood.

Eerste controleactie

Sinds januari is het in het Verenigd Koninkrijk verboden om voor 9 uur ’s avonds op televisie reclame te maken voor zogeheten HFSS-producten (hoog in vet, zout en suiker). Ook online mogen betaalde advertenties voor ongezonde voeding niet meer. De maatregelen maken deel uit van bredere inspanningen van de overheid om de stijgende kinderobesitas in het Verenigd Koninkrijk aan te pakken.