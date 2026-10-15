CKS en Mayerline versterken elkaar in Bree

In Bree heeft Claes Retail Group de Belgische modemerken CKS en Mayerline samen onder één dak gebracht, naast een vestiging van JBC in het aanpalende pand. Klanten waarderen de combinatie, zegt de retailer.

Ruimer en gevarieerder modeaanbod

CKS was al in Bree aanwezig sinds maart 2022. Door het aanbod van Mayerline toe te voegen, speelt Claes Retail Group in op de behoefte aan een ruimer en gevarieerder modeaanbod in de regio. De combinatie van CKS en Mayerline is niet nieuw: ook in het Nederlandse Sluis heeft het bedrijf een winkel met beide merken onder één dak.

“We merken dat klanten de combinatie van CKS en Mayerline echt weten te waarderen. Ze vinden het fijn om verschillende stijlen op één plek te ontdekken en combineren regelmatig items van beide merken in één aankoop,” aldus Mai Nguyen, persverantwoordelijke bij Claes Retail Group.