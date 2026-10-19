[In Beeld] Yaya opent conceptstore in Oostende

Het Nederlandse modemerk Yaya heeft zopas een nieuwe winkel geopend in Oostende, de negende van de keten in België. De opening markeert een volgende stap in de verdere expansie van het merk op de Europese markt.

Mode en interieur

De nieuwe conceptstore opende op 16 oktober aan de Adolf Buylstraat 23, in het centrum van Oostende. Shoppers vinden er niet alleen een aanbod elegante damesmode met persoonlijk stijladvies maar ook een zorgvuldig samengestelde selectie Yaya Home-items om hun interieur een warm en stijlvol karakter te geven.

Eerder dit jaar opende de retailer al bijkomende winkels in Antwerpen en Leuven. De uitbreiding komt op een moment waarop Yaya een sterke groei doormaakt in Europa. Het merk heeft 39 eigen winkels in onder meer Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Ierland en Polen, en wordt verkocht in meer dan 2700 verkooppunten wereldwijd.