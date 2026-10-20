Zalando haalt Amazon-veteraan binnen om B2B-activiteiten te versnellen

Zalando wil uitgroeien tot de technologische ruggengraat van de Europese modehandel. Om die ambitie waar te maken, haalt het e-commerceplatform Tom Christenson binnen als nieuwe B2B-topman. Hij moet de logistieke en softwarediensten van de groep nauwer op elkaar afstemmen en de groei versnellen.

Eén platform voor B2B

Tom Christenson is sinds 15 oktober Senior Vice President B2B bij Zalando. Hij rapporteert rechtstreeks aan co-CEO David Schröder en krijgt de leiding over de verdere uitbouw van de zakelijke dienstverlening. Die groeide vorig jaar al tot een omzet van meer dan 1 miljard euro, met ruim 1.200 aangesloten handelaren.