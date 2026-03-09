[Interview] “Shoppers kopen niet enkel aanbiedingen” (Karolina Markiewicz-Kuskowska, Henkel Benelux)

“Shoppers zijn best bereid om wat meer te besteden wanneer ze de toegevoegde waarde van innovaties zien,” zegt Karolina Markiewicz-Kuskowska van Henkel Consumer Brands Benelux. “Het zijn niet de private labels die de snelheid van de race bepalen.”

“Consumenten gelukkiger maken”

Vanuit een gloednieuw kantoor in Utrecht leidt de Poolse Markiewicz-Kuskowska sinds bijna een jaar de activiteiten van Henkel Consumer Brands in de Benelux. “Dat nieuwe kantoor was een grote stap voor ons, na het verlaten van Nieuwegein. Utrecht is een mooie stad en goed geconnecteerd met het openbaar vervoer. We zitten er in een duurzaam gebouw”, zegt de general manager, die enkele keren per maand de Antwerpse ring trotseert op weg naar Brussel. In haar meer dan twaalfjarige loopbaan bij Henkel was ze voordien onder andere general manager voor Tsjechië en Slovakije, en voor Griekenland en Cyprus.