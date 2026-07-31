Puig verkoopt meer make-up en parfum, maar voelt oorlog in Iran
Schoonheid/verzorging31 juli, 2026
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- Planet B daagt FMCG-concurrenten uit met campagne rond microplastics
Zo goed als iedereen heeft microplastics in het bloed, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Gentse startup Planet B, die een bewustwordingscampagne lanceert: “In de jacht op winst verliezen veel FMCG-bedrijven de impact op onze gezondheid en de planeet uit het oog.”