Decathlon zet gebruikte leasefietsen opnieuw aan het werk

Decathlon breidt zijn fietsleasing uit met refurbished modellen. Gebruikte leasefietsen krijgen na een technische revisie een tweede contract, wat de abonnementen goedkoper en dus toegankelijk moet maken voor zowel werkgevers als particulieren.

“Re-lease” met refurbished fietsen

Met de zogenoemde re-leaseformule wil Decathlon de instapprijs voor kwalitatieve fietsen verlagen. De retailer vermeldt kortingen tot 60% ten opzichte van een nieuwe fiets en geeft twee jaar garantie op de refurbished exemplaren, aldus het Nieuwsblad.