Nederlandse fietsenketen Bike Totaal komt naar België

Er komt weer een keten van fietsenwinkels bij: op 1 oktober start het Nederlandse Bike Totaal in België met zes franchisewinkels. De formule sluit via franchise bestaande zelfstandige fietszaken aan, die voortaan onder de naam Bike Totaal verdergaan.

Schaal voor de zelfstandige fietshandel

De eerste Belgische vestigingen liggen in Ingelmunster, Kortessem, Herselt, Maldegem, Pelt en Sint-Eloois-Vijve. Op termijn wil de groep in Vlaanderen een dekkend netwerk uitbouwen en later ook elders in België groeien via het franchisemodel, zowel in steden als daarbuiten. Bike Totaal telt in Nederland meer dan 170 winkels en maakt deel uit van Dynamo Retail Group, dat naar eigen zeggen met 840 fietswinkels actief is in Nederland, België en Duitsland.