Wijnegem Shopping Center organiseert Pokémon-kaartbeurs

Wijnegem Shopping Center organiseert op 12 september een Pokémon Card Day, met een beurs voor verzamelaars en activiteiten bij verschillende winkels. Het evenement speelt in op de dertigste verjaardag van Pokémon.

Winkels haken in

Op de eerste verdieping komen meer dan honderd tafels met Pokémon-kaarten en aanverwante verzamelartikelen. Bezoekers kunnen er kaarten kopen, verkopen en ruilen. Ook contentmaker MrKrul, die volgens de organisatoren ongeveer een miljoen volgers telt, neemt deel aan een ruilmoment.

Verschillende winkels in het shoppingcenter haken in met Pokémon-gerelateerde producten en acties. Wijnegem Shopping Center gebruikt het evenement daarmee ook om bezoekers langs deelnemende handelaars te leiden. De Pokémon Card Day vindt plaats tijdens de reguliere openingsuren en is gratis toegankelijk.