Beiersdorf, propriétaire de Nivea, tempère les perspectives de croissance

Beiersdorf, la société mère de marques telles que Nivea, Eucerin et Hansaplast, a clôturé l’année 2025 avec une croissance de son chiffre d’affaires de 2,4 % dans un marché en ralentissement. Pour 2026, l’entreprise ne table que sur une croissance minime.

Volatilité du marché

En 2025, Beiersdorf a réalisé une croissance organique de son chiffre d’affaires de 2,4 % pour atteindre 9,9 milliards d’euros, tandis que la marge EBIT est passée de 13,9 à 14 %. Chez Nivea, la marque phare du groupe, la croissance organique du chiffre d’affaires s’est élevée à 0,9 %, pour atteindre 5,5 milliards d’euros. « 2025 a été une année difficile pour le secteur des soins de la peau, caractérisée par un ralentissement de la croissance et une volatilité persistante du marché », a déclaré le PDG Vincent Warnery. Néanmoins, Beiersdorf affirme rester l’entreprise de soins de la peau qui connaît la croissance la plus rapide, avec des performances supérieures à celles de ses principaux concurrents.