Croissance à deux chiffres pour EssilorLuxottica

Le groupe optique EssilorLuxottica, maison mère de Pearle, GrandOptical et Ray-Ban, a connu une année record après un quatrième trimestre particulièrement solide. L’entreprise parle d’une « étape historique ».

Investissements considérables

L’année dernière, EssilorLuxottica a vu son chiffre d’affaires augmenter de 11,2 % à taux de change constants, passant de 26,5 milliards d’euros à 28,5 milliards. Le résultat d’exploitation de l’entreprise a augmenté de 6,8 % à la fin de l’exercice, pour atteindre 4,5 milliards d’euros. Le résultat net a augmenté de 7,2 %, pour atteindre 3,2 milliards d’euros.