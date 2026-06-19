Douglas ne s’attend plus à la croissance cette année

La chaîne de parfumeries Douglas revoit à la baisse, pour la deuxième fois déjà, ses prévisions pour cette année. Le distributeur de cosmétiques table désormais sur une évolution stable de son chiffre d’affaires, avec une croissance comprise entre 0 et 1 %.

Le comportement d’achat a changé

Pour l’exercice 2025/26 (se terminant en septembre), Douglas table désormais sur un chiffre d’affaires consolidé compris entre 4,58 et 4,63 milliards d’euros. Auparavant, le PDG Sander van der Laan visait encore la limite inférieure de l’estimation précédente : 4,65 à 4,80 milliards d’euros.



« Le comportement d’achat des clients et les conditions du marché ont considérablement changé », a déclaré M. Van der Laan dans un communiqué. Dès fin avril, Douglas avait déjà revu ses prévisions à la baisse, les consommateurs se montrant plus sensibles aux prix et plus prudents dans leurs achats que prévu. Outre le chiffre d’affaires, Douglas table désormais sur une marge EBITDA révisée d’environ 15 %, soit un point de pourcentage de moins que prévu initialement.