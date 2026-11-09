[En Images] Dreambaby s’offre un magasin plus grand à Ostende pour son 25e anniversaire

Dreambaby a ouvert un nouveau magasin à Ostende : le spécialiste des articles pour bébés a emménagé dans des locaux plus spacieux de 750 m² situés sur la Torhoutsesteenweg. Cette ouverture s’inscrit dans le cadre de l’extension et de la modernisation de son réseau de magasins.

Tester les charrettes

Le nouveau magasin propose un assortiment plus complet de poussettes, de sièges auto, de chambres de bébé, de produits de soins et de jouets. Une nouveauté remarquable est un parcours d’essai pour les charrettes, qui permet aux clients de tester différents modèles, ce qui est tout à fait approprié pour une ville côtière comme Ostende.

L’ouverture du magasin coïncide avec le 25e anniversaire de la chaîne. Le responsable du magasin, Luc Maddens, célèbre lui aussi cet anniversaire : il travaille chez Dreambaby depuis sa création et dirige la succursale d’Ostende depuis 2017. Les six collaborateurs de l’ancienne succursale l’accompagnent dans ce déménagement.

Selon Maddens, les jeunes parents arrivent aujourd’hui mieux informés en magasin, mais l’offre en ligne, extrêmement vaste, ne facilite pas forcément le choix : « Une poussette peut avoir un look fantastique, mais si elle ne rentre pas dans votre voiture ou ne correspond pas à votre mode de vie, ce n’est pas le bon choix. Notre rôle est d’être vraiment à l’écoute des besoins des parents et de les conseiller en toute honnêteté. »

Investir dans les magasins physiques

Depuis son rachat par Vanhalst Retail Group au printemps 2024, Dreambaby investit dans l’extension et la modernisation de son réseau de magasins. La chaîne a notamment ouvert de nouveaux points de vente à Bruges, Genk et Anderlecht, et rénove ses magasins existants selon un concept offrant davantage d’espace dédié au conseil et à l’expérience client.

« Avec notre nouveau magasin à Ostende, nous montrons la direction que nous souhaitons prendre chez Dreambaby : des magasins où les jeunes familles trouvent non seulement un assortiment complet, mais peuvent également découvrir, comparer et tester les produits », explique le directeur général Patrick Michielsens.