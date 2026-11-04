Estée Lauder réduit ses remises grâce à la forte demande de parfums de luxe

Estée Lauder mise de moins en moins sur les remises et les promotions, alors que le groupe américain de produits de beauté profite d’une forte demande en parfums de luxe et d’un marché chinois en pleine reprise. Après un premier trimestre meilleur que prévu, le groupe revoit à la hausse ses prévisions annuelles et présente des objectifs de croissance ambitieux jusqu’en 2030.

Les parfums de luxe ont le vent en poupe

Estée Lauder semble avoir trouvé le chemin de la reprise. Au cours de son premier trimestre, clos le 30 septembre, le chiffre d’affaires du groupe de cosmétiques a progressé de 7 % pour atteindre 3,72 milliards de dollars (3,2 milliards d’euros). La croissance organique s’est élevée à 6 %. Le bénéfice par action ajusté s’est établi à 0,72 dollar, bien au-dessus des 0,51 dollar attendus.