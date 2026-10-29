Henkel est en pleine ascension, mais ses bénéfices ne se concrétisent pas

Henkel, le fabricant allemand des marques Persil, Schwarzkopf et Pritt, connaît une croissance bien plus rapide que prévu et revoit à la hausse ses prévisions annuelles. Toutefois, la forte hausse des prix des matières premières menace de grignoter ses marges bénéficiaires.

Persil et Schwarzkopf ont le vent en poupe

Au troisième trimestre, Henkel a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de 11 %, à 5,71 milliards d’euros. Fait marquant : la croissance de Henkel ne repose pas exclusivement sur la hausse des prix. Celle-ci a certes contribué à hauteur de 5,4 points de pourcentage à la croissance du chiffre d’affaires, mais les volumes vendus ont également augmenté de 1,1 %. Les consommateurs et les clients industriels continuent donc d’acheter, malgré les hausses de prix.