Belgique - FR
Belgique - FR
thumb
Écrit par Pauline Neerman
Dans cet article
Partager l'article
  • instagram
  • linkedin

Henkel est en pleine ascension, mais ses bénéfices ne se concrétisent pas

icon
Beauté/Soins29 octobre, 2026
Shutterstock.com

Henkel, le fabricant allemand des marques Persil, Schwarzkopf et Pritt, connaît une croissance bien plus rapide que prévu et revoit à la hausse ses prévisions annuelles. Toutefois, la forte hausse des prix des matières premières menace de grignoter ses marges bénéficiaires.

Persil et Schwarzkopf ont le vent en poupe

Au troisième trimestre, Henkel a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de 11 %, à 5,71 milliards d’euros. Fait marquant : la croissance de Henkel ne repose pas exclusivement sur la hausse des prix. Celle-ci a certes contribué à hauteur de 5,4 points de pourcentage à la croissance du chiffre d’affaires, mais les volumes vendus ont également augmenté de 1,1 %. Les consommateurs et les clients industriels continuent donc d’acheter, malgré les hausses de prix.

En savoir plus sur... Beauté/Soins
Voir plus
Événements
Les plus lus
Suivre RetailDetail